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اندلاع حريق في مبنى تجاري ضخم بجنوب مومباي بالهند

12:51 م الأحد 15 ديسمبر 2024

حريق في مبنى تجاري ضخم بجنوب مومباي بالهند

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نيودلهي (د ب أ)

أفاد مسؤول إطفاء باندلاع حريق صباح اليوم الأحد، في مبنى تجاري مكون من سبعة طوابق، بمدينة مومباي عاصمة ولاية ماهاراشترا الواقعة شرقي الهند.

ونقلت وكالة أنباء "برس تراست أوف إنديا" الهندية عن مسؤول الإطفاء القول، إنه لم ترد أنباء حتى الآن بشأن سقوط أي ضحايا بسبب الحريق الذي اندلع في منطقة "وورلي" جنوبي مومباي.

وقال المسؤول إن الحريق اندلع عند الساعة 1139 صباحا في الطابق الثاني من مبنى "بونام تشامبرز" الواقع على طريق "آني بيسانت".

ولم توضح "برس تراست أوف إنديا" السبب وراء اندلاع الحريق.

حريق في مبنى تجاري مومباي الهند
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