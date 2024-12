اندلاع حريق في مبنى تجاري ضخم بجنوب مومباي بالهند

نيودلهي (د ب أ)

أفاد مسؤول إطفاء باندلاع حريق صباح اليوم الأحد، في مبنى تجاري مكون من سبعة طوابق، بمدينة مومباي عاصمة ولاية ماهاراشترا الواقعة شرقي الهند.

ونقلت وكالة أنباء "برس تراست أوف إنديا" الهندية عن مسؤول الإطفاء القول، إنه لم ترد أنباء حتى الآن بشأن سقوط أي ضحايا بسبب الحريق الذي اندلع في منطقة "وورلي" جنوبي مومباي.

𝐅𝐢𝐫𝐞 𝐚𝐭 𝐏𝐨𝐨𝐧𝐚𝐦 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐚𝐭 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐢 𝐢𝐧 𝐒𝐨𝐮𝐭𝐡 𝐌𝐮𝐦𝐛𝐚𝐢 | Fire brigade has announced level 2 blaze at one of Mumbai’s oldest business complex. Fire began at 11.30 am at 2nd floor of 8 floor building. It has been confined to the same floor & no… pic.twitter.com/RfVfM7YUlR