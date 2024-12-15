قناة أمريكية تدفع 15 مليون دولار لترامب بسبب كلمة على الهواء

(وكالات)

كشفت وثائق قضائية أمريكية عن تسوية مثيرة للجدل بين قناة "أي بي سي نيوز" والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، تتضمن دفع القناة مبلغ 15 مليون دولار لصالح ترامب، في خطوة تهدف إلى إنهاء دعوى التشهير التي رفعها ضدها.

وفقًا للوثائق التي نُشرت في ولاية فلوريدا، تشمل التسوية دفع 15 مليون دولار لصالح "مؤسسة ومتحف الرئيس" الذي أسسه ترامب، إلى جانب تغطية أتعاب المحاماة بمبلغ مليون دولار، وتقديم اعتذار رسمي من القناة.

وجاءت الدعوى التي رفعها ترامب بعد تصريحات أدلى بها المذيع الشهير جورج ستيفانوبولوس على الهواء، أشار فيها إلى أن هيئة محلفين أدانت ترامب بتهمة اغتصاب الكاتبة إليزابيث كارول.

ووصف ترامب هذه التصريحات بأنها "ادعاءات كاذبة ومتعمدة وتهدف للإساءة إلى سمعته"، مما دفعه إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد القناة والمذيع.

وتعود جذور النزاع إلى عام 2023، عندما رفعت الكاتبة إليزابيث كارول دعوى قضائية ضد ترامب متهمة إياه بالاغتصاب والتشهير.

ونفت محكمة أمريكية التهمة الأولى لعدم كفاية الأدلة، لكنها أدانته بتهمتي الاعتداء والتشهير، وألزمت المحكمة ترامب بدفع 5 ملايين دولار كتعويض لكارول.

وفي تصعيد جديد للقضية، أصدرت محكمة أخرى في نيويورك حكمًا إضافيًا في يناير الماضي، ألزم ترامب بدفع 83.3 مليون دولار للكاتبة، بعد تصريحاته التي وصف فيها كارول بأنها "مجنونة" واتهمها بالكذب.