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عودة العمل بمطار دمشق الأربعاء المقبل

12:19 م الأحد 15 ديسمبر 2024

مطار دمشق

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دمشق - (د ب أ)

قال مدير مطار دمشق الدولي في سوريا أنيس فلوح، اليوم الأحد، إنه سيتم العودة بالعمل بالمطار يوم الأربعاء القادم.

وجاء الإعلان في بيان أذاعه "تلفزيون سوريا" التابع للفصائل المسلحة السورية اليوم الأحد .

وكان فلوح ذكر في وقت سابق أن كافة الكوادر تعمل بشكل متكامل وتعاون كبير لإعادة الوضع على ما هو عليه في المطار، مشيرا إلى أن المراحل الأخيرة لتشغيل المطار اقتربت على النهاية.

بدوره، أفاد مدير ميناء طرطوس المهندس ثائر ونوس بأن مرفأ طرطوس سيستأنف عمله ونشاطه غدا الاثنين .

مطار دمشق عودة العمل بمطار دمشق سوريا
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