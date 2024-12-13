الحكومة السورية تقدم شكوى لمجلس الأمن ضد انتهاكات إسرائيل

وكالات

تقدمت الحكومة السورية بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، أدانت فيها ما وصفته بالعدوان الإسرائيلي والتوغل في الأراضي السورية، مؤكدة أنه يمثل انتهاكًا للسيادة السورية ولاتفاقية فصل القوات لعام 1974.

وفي رسالتين وجههما المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن، شددت دمشق على إدانتها الشديدة لهذه الاعتداءات.

وطالب المندوب الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات حازمة لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها المستمرة، وضمان عدم تكرارها، إلى جانب انسحابها الفوري من المناطق التي شهدت توغلًا خلال الأيام الأخيرة.

كما دعا المندوب إلى الالتزام باتفاق فض الاشتباك وضمان استمرار ولاية قوة "الأندوف" الدولية.