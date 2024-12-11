لأول مرة.. مسؤول بإدارة ترامب يجتمع مع عائلات الأسرى الأمريكيين في غزة

القاهرة- مصراوي

أعلن موقع أكسيوس الأمريكي، إن مستشار الأمن القومي للرئيس المنتخب دونالد ترامب، مايك والتز، اجتمع اليوم الأربعاء، مع عائلات الأسرى الأمريكيين الذين تحتجزهم حماس في غزة، بحسب مصدر مطلع على التفاصيل.

ووفقا للموقع الأمريكي، فإن هذه هي المرة الأولى منذ الانتخابات الرئاسية التي يلتقي فيها عضو كبير في إدارة ترامب القادمة بممثلي عائلات الأسرى الأمريكيين في غزة.

وفي وقت سابق، قالت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع، إن مباحثات صفقة تبادل المحتجزين والأسرى تشهد تقدمًا رغم الفجوات التي لا تزال قائمة.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن هناك تقديرات ببلورة صفقة جديدة قبيل دخول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب البيت الأبيض فى 20 يناير من العام الجديد.

وأضافت، أن تل أبيب مستعدة لتقليص قواتها في محور صلاح الدين ضمن الصفقة المطروحة، مشيرة إلى أن الخلاف حول التواجد الإسرائيلي في محور نتساريم.

وأوضحت القناة العبرية، أن وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، التقى عائلات المحتجزين الذين عبروا عن خشيتهم من إبرام صفقة تبادل جزئية.