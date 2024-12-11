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أردوغان: الأسد فر من سوريا تاركًا بلاده في حالة دمار

03:21 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

رجب طيب أردوغان

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(وكالات)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن "النظام العالمي حاليًا أمام طريق مسدود، ويواجه تحديات وتهديدات كثيرة".

وأشار أردوغان إلى أن "مجلس الأمن، المسؤول عن السلام ومنع الصراع والحروب حول العالم، يتعامل بازدواجية"، على حد تعبيره.

وذكر أن "الرئيس السوري السابق بشار الأسد فر من سوريا وترك بلاده وهي في حالة دمار"، مضيفًا أن تركيا طالما دعت لإقامة نظام سياسي شامل في سوريا".

وتابع الرئيس التركي: "الغرب ظل صامتًا تجاه الفظائع التي ارتُكِبت في سوريا"،

وأضاف: "الصراعات في المنطقة تهدد الاستقرار والسلم العالمي"، مؤكدًا: "كنا دومًا البلد الآمن لكل المظلومين دون تفرقة، والتاريخ يشهد لنا بذلك".

وفيما يتعلق بالوضع في غزة، قال الرئيس التركي إن "الحكومة الإسرائيلية تؤجج الأزمات وتزيد من هجماتها على المدنيين في قطاع غزة، وسياستها المتبعة في انتهاج العنف وسفك الدماء في القطاع غير مجدية".

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