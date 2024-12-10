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أمن الدولة اللبناني ينفي حماية بعض الرموز والمسؤولين السوريين

01:39 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

علم لبنان

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بيروت- (د ب أ)

نفى أمن الدولة اللبناني، اليوم الثلاثاء، تقارير عن حمايته لبعض الرموز والمسؤولين السوريّين.

وقالت المديريّة العامّة لأمن الدولة، قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة ، في بيان صحفي أوردته الوكالة الوطنية للإعلام: "ورد يوم أمس الاثنين في موقع نداء الوطن الإلكترونيّ، مقالٌ عن حماية أمن الدولة لبعض الرموز والمسؤولين السوريّين، الذين تركوا سوريا في الفترة الأخيرة على إثر التطوّرات الحاصلة".

وأضافت "إنّ المديريّة العامّة لأمن الدولة تنفي هذه المعلومات الواردة في المقال" ، متمنيةً من "القيّمين على الموقع المذكور ومن الوسائل الإعلاميّة عموماً، التدقيق في المعلومات التي تُنشَر عن المديريّة، خدمةً للحقيقة التي تبقى هدفاً مشتركاً لنا جميعاً".

لبنان بيروت سوريا هروب بشار الأسد
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