تقرير: جيش الاحتلال يشن غارة على قرية حدودية بجنوب لبنان

صور (لبنان) - (أ ب)

شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية اليوم الأحد، غارة جوية على إحدى القرى الحدودية في جنوب لبنان، بينما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدات وقرى أخرى ما زالت تحت السيطرة الإسرائيلية، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

تأتي هذه الهجمات بعد أيام من دخول اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ، ولم ترد على الفور تقارير عن إصابات.

ولم يعلّق جيش الاحتلال الإسرائيلي فورا على الضربة الجوية في قرية يارون، كما لم يعلق حزب الله، وتواصل إسرائيل الدعوة إلى عدم عودة اللاجئين اللبنانيين إلى عشرات القرى الجنوبية في هذه المرحلة الحالية من وقف إطلاق النار، كما تواصل فرض حظر تجوال يومي على تحرك الأشخاص عبر نهر الليطاني بين الساعة 5 مساء و7 صباحا.

وانتقد رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي والجيش اللبناني الهجمات والغارات الجوية الإسرائيلية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، متهمين إسرائيل بانتهاك الاتفاق.

وقال جيش الاحتلال إنه قدّم شكاوى، لكن لم تُتخذ أي إجراءات عسكرية واضحة من قبل حزب الله ردا على ذلك، مما يعني أن التوقف المتوتر للقتال لم ينهار بعد.