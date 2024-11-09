3 محاور ووجود عسكري دائم.. تفاصيل إجراءات إسرائيلية جديدة بغزة

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل من أجل إحداث تغييرات جذرية في غزة عبر إنشاء 3 محاور تقسم القطاع.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وضع منشآت عسكرية ثابتة في قطاع غزة بنية الإبقاء على وجود عسكري دائم فيها.

وأوضحت الصحيفة أن محور نتساريم تحول لبؤرة عسكرية إسرائيلية ضخمة مع وجود منشآت عسكرية ثابتة ومعتقلات ومراكز قيادة.

وكشفت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنشأ محورا جديدا يفصل مناطق شمالي غزة عن سائر القطاع ويخطط لإنشاء محور ثالث في جنوب القطاع.