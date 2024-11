ترامب يستعين بالكلاب الآلية لتعزيز حمايته (فيديو)

وكالات

قالت هيئة الخدمة السرية الأمريكية، إن "الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يستخدم الكلاب الآلية لتأمين منزله في مار إيه لاجون".

9

Robodogs Now Patrolling Mar-a-Lago as Part of Enhanced Security for President-elect Trump



In an upgrade to security at Mar-a-Lago, President-elect Donald Trump has reportedly added robotic dogs to his team of protectors. Built by Boston Dynamics, these advanced robodogs are… pic.twitter.com/H6Cbq2ytSv