إعلان

ترامب يستعين بالكلاب الآلية لتعزيز حمايته (فيديو)

02:35 م السبت 09 نوفمبر 2024

دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت هيئة الخدمة السرية الأمريكية، إن "الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يستخدم الكلاب الآلية لتأمين منزله في مار إيه لاجون".

9

ولم يذكر أنتوني جوجليلمي، كبير مسؤولي الاتصالات في جهاز الخدمة السرية، منذ متى تم استخدام الروبوتات في مار إيه لاجو، لكنه أشار إلى أنهم يتمتعون بالتكنولوجيا التي يمكن أن تساعد في تحقيق الأهداف الأمنية للخدمة.

وأوضح جوجليلمي في بيان مشترك مع شركة "نيكستار": "حماية الرئيس المنتخب تشكل أولوية قصوى. وفي حين لا يمكننا الخوض في قدراتها المحددة، فإن الكلاب الآلية مجهزة بتكنولوجيا المراقبة ومجموعة من أجهزة الاستشعار المتقدمة التي تدعم عمليات الحماية لدينا".

وسلطت الخدمة السرية الضوء على قدرات الروبوتات في مقطع فيديو تمت مشاركته من قمة الناتو في يوليو الماضي في واشنطن العاصمة الأمريكية.

وأوضح مسؤول في الخدمة السرية أن الوحدات هي جزء من برنامج "ASTRO"، والذي يرمز إلى "الأنظمة المستقلة والتشغيل الآلي التقني".

وقال المسؤول إن الكلاب يمكن تجهيزها بالتكنولوجيا اللازمة لاكتشاف القنابل والتهديدات الكيميائية، كما أنها مزودة بكاميرات ذات تكنولوجيا حرارية وقدرات تكبير عالية الدقة.

وفي الوقت نفسه، كانت الكلاب الآلية مجرد جزء من التدابير الأمنية التي تم اتباعها في مار إيه لاجو منذ يوم الانتخابات، كما تم تصوير قارب لخفر السواحل مزود ببنادق في بحيرة وورث لاجون خارج مقر إقامة ترامب مباشرة.

ويأتي التركيز على الأمن في مار إيه لاجو في ظل فوز ترامب في السباق الرئاسي لعام 2024، إذ تعرض خلال الفترة التالية إلى محاولتي اغتيال.

وزعم مكتب التحقيقات الفيدرالي، أمس الجمعة، أن ترامب كان هدفًا لمؤامرة قتل إيرانية. وقد تم توجيه الاتهام إلى 3 أشخاص فيما يتعلق بالمخطط المزعوم.

.

ترامب الكلاب الآلية دونالد ترامب مار إيه لاجون الرئيس الأمريكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
موسكو: القوات الجوية السورية والروسية تجريان مناورات مشتركة في حلب

إعلان

إعلان

حكم دستوري جديد.. أول تعليق من الملاك على إلغاء ثبات إيجار شقق الإيجار القديم
أول تحرك برلماني بشأن تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم "الدستورية العليا"
المحكمة الدستورية تلغي قانون الإيجار القديم وتحدد موعد التنفيذ- اضغط للتفاصيل