وزير الخارجية الإيراني: النظام الصهيوني يهدد أمن العالم كله

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن "النظام الصهيوني يهدد أمن العالم كله وليس المنطقة فقط ويرتكب جرائم حرب".

وأكد عراقجي أن "المقاومة هي الطريق الوحيد للوصول إلى العدالة"، مضيفًا أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤوليات كبيرة لضمان السلم في المنطقة".

وأوضح وزير الخارجية العراقي، أن "حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني السابق الذي اغتاله الاحتلال، كان يؤمن بالدبلوماسية إلى جانب المقاومة للحفاظ على السلام والأمن".

وحذر عراقجي من أنه إذا توسعت الحرب فإن آثارها لن تقتصر على المنطقة وحدها، مشيرًا إلى أن "وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات إلى لبنان يجب أن يكونا أولوية للمجتمع الدولي".

كما شدد على وقوف إيران إلى جانب الشعبين اللبناني والفلسطيني وتدعم حقهم في مواجهة الاحتلال.