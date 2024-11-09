إيران تنفي ادعاء قيامها بدور في محاولة اغتيال مسؤولين أمريكيين

طهران- ( د ب أ)

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن ادعاء بدور إيراني في محاولة اغتيال مسؤولين أمريكيين سابقين أو حاليين، لا أساس له من الصحة ومرفوض تماما.

وقال بقائي "إن تكرار هذا الادعاء في الوقت الحالي مؤامرة مقززة من قبل الأوساط الصهيونية و المناهضة لإيران لتعقيد القضايا بين الولايات المتحدة وإيران"، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم السبت.

وأشار إلى اتهامات مماثلة في الماضي، والتي رفضتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل كامل وثبت كذبها،قائلا: إن تكرار هذا الادعاء في الوقت الحالي مؤامرة مقززة من قبل الأوساط الصهيونية و المناهضة لإيران لتعقيد القضايا بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد بقائي في الوقت نفسه: "أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستخدم كافة الوسائل المشروعة والقانونية على المستوى الداخلي والدولي لتحقيق حقوق الشعب الإيراني".

كانت وزارة العدل الأمريكية، قد كشفت أمس الجمعة، عن اتهامات جنائية في مؤامرة إيرانية جرى إحباطها لاغتيال الرئيس المنتخب دونالد ترامب قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي.

وأفاد اتهام جنائي تم رفعه أمام محكمة فدرالية في مانهاتن بأن مسؤولا لم يتم الكشف عن هويته في الحرس الثوري الإيراني أصدر تعليمات إلى عميل له في سبتمبر الماضي لوضع خطة لمراقبة ترامب واغتياله في نهاية المطاف.