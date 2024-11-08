الصين: نريد اتفاقًا مع الولايات المتحدة

وكالات

وسط توقعات بازدياد حدة المنافسة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكد مستشار وزير الخارجية الصيني أن بلاده تسعى لخلق اتفاق مع واشنطن.



قال مستشار وزير الخارجية الصيني وو شينبو، وهو أيضًا مدير مركز الدراسات الأمريكية بجامعة فودان في شنجهاي، إن "ما تريده الصين هو التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لكنها لا تتوقع أن يكون الطريق إلى الاتفاق سهلًا"، بحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرج".



وأضاف: "بالنسبة للجانب الصيني، فإن التوصل إلى اتفاق أمر مرغوب فيه. نحن لا نريد أن نخوض حربًا تجارية".



وقال شينبو لوكالة "بلومبرج" على هامش قمة كايكسين في بكين: "نحن جميعًا نفهم أسلوب ترامب، فهو سيحاول الاستفادة من نفوذه لمواصلة الضغط على الصين. الأمر يستغرق وقتًا، ويتطلب صراعًا بين الجانبين".



وخلال حملته الانتخابية، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 60 % على السلع الصينية، وهو المستوى الذي قالت "بلومبرج إيكونوميكس" إنه سيؤدي إلى "تدمير التجارة بين أكبر اقتصادات العالم".



وقال مستشار وزير الخارجية الصيني وو شينبو،إن التعريفات الجمركية هي القضية الأولى بالنسبة للصين، بما في ذلك تلك التي لا تزال قائمة منذ إدارة ترامب الأولى.



وأشار إلى أنه ينبغي ترتيب اجتماع وجهًا لوجه بين الزعيمين في أقرب وقت ممكن، ويفضل أن يكون ذلك قبل تنصيب ترامب في 20 يناير 2025.



وأضاف شينبو: "نحن بحاجة إلى الحصول على فكرة عما يدور في ذهنه"، مؤكدًا أن الجانبين بحاجة إلى البدء في معالجة مخاوف بعضهما البعض.



ولم يوضح مستشار وزير الخارجية الصيني المكان الذي قد يعقد فيه مثل هذا الاجتماع، لكنه قال إنه إذا كانت هناك رغبة في الاجتماع من كلا الجانبين، فإن مثل هذه القضايا ستكون "تكتيكية" فقط.