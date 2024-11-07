تورطوا في اغتيال عالم نووي.. إيران: إعدام 4 أشخاص تجسسوا لصالح إسرائيل

وكالات

قالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، إن محكمة في شمال غرب البلاد أصدرت، مساء الأربعاء، حكما بإعدام 4 أشخاص بعد إدانتهم بالتجسس لصالح إسرائيل.

وأشارت وكالة الأنباء الإيرانية، إلى أن 3 من بين المحكومين الأربعة، لم تذكر جنسيتهم، أُدينوا بالتعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" في نقل معدات استُخدمت في عملية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده عام 2020.

واتهمت أجهزة استخباراتية غربية، فخري زاده، بأنه العقل المدبر لبرنامج إيراني سري لتطوير أسلحة نووية، غير أن طهران نفت تلك الادّعاءات الغربية بسعيها لامتلاك هذه النوعية من الأسلحة.

وفي فبراير 2021، كشفت مصادر استخباراتية لصحيفة "جيويش كرونيكال"، أن عملية اغتيال فخري زاده تمت باستخدام مدفع رشاش يون طنا، تم تهريبه إلى إيران على شكل قطع منفصلة من قبل عملاء إسرائيليين للموساد وبمعاونة عملاء إيرانيين.

من جانبها، رفضت إسرائيل التعليق على عملية الاغتيال.

وردا على تقرير وكالة "فارس" الإيرانية، قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال، إن إسرائيل لن تعلق أبدا على مثل هذه الأحداث، مضيفا "لم يحدث أي تغيير في موقفنا".

ونوّهت وكالة الأنباء الإيرانية إلى أن المتهم الرابع في القضية، متورط في قضية تجسس أخرى، دون ذكر مزيد من التفاصيل بشأنها.