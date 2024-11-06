"ضميري مرتاح".. مسؤول ديمقراطي يرفض التصويت لهاريس بسبب غزة ولبنان

وكالات

قال سام بيدون، وهو مفوض في مقاطعة وين بولاية ميشيغان وممثل عن مدينة ديربورن في الحزب الديمقراطي "هذه الانتخابات كانت صعبة جدا بالنسبة لنا، خاصة كرجل سياسي مثلي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي".

وواصل حديثه مع فرانس 24 "احتراما لجميع الشهداء والذين استشهدوا بلبنان وبغزة، لقد اتخذت موقفا حياديا بمعنى أنني لم أصوت لا لصالح للديمقراطيين ولا للجمهوريين".

وبسؤاله هل ندم على عدم التصويت لهاريس خاصة بعد خسارتها أمام دونالد ترامب، أجاب "ضميري مرتاح.. أتمنى أن يوفي دونالد ترامب بالوعود التي قطعها هنا بمدينة ديربورن. نتمنى أن يكون كلامه صحيحا وتكون أفعاله مثل أقواله".

واعترفت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس رسميًا بالهزيمة في الانتخابات التي ستقام في عام 2024، واتصلت بالرئيس المنتخب دونالد ترامب لتهنئته يوم الأربعاء.

وقالت مساعدة كبيرة للرئيس الأمريكي، إن هاريس "اتصلت بالرئيس المنتخب ترامب لتهنئته على فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. وناقشت معه أهمية الانتقال السلمي للسلطة وكونه رئيسًا لجميع الأمريكيين".

ومن المقرر أن تلقي هاريس خطابها في الساعة الرابعة مساء بالتوقيت الشرقي في جامعة هوارد - جامعتها الأم.

وفاز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد تخطيه عتبة الـ 270 مقعد في المجمع الانتخابي، مما أهله للفوز بكرسي الرئاسة في البيت الأبيض.