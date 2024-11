هزيمة هاريس.. أول مرة تخطئ نبوءات "عائلة سيمبسون": ليزا لم تأت

كتبت- سلمى سمير:

بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في السباق الانتخابي وتمكنه من الوصول إلى البيت الأبيض وإزاحة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس عن الطريق، تداول كثيرين مقطع فيديو من المسلسل الكرتوني الأمريكي الشهير "عائلة سيمبسون" الذي اعتقد كثيرون أنه استطاع التنبؤ بفوز هاريس.

في الحلقة التي تم بثها عام 2000 بعنوان "بارت تو ذا فيوتشر" رحلة إلى المستقبل، أظهر المسلسل شخصية "ليزا" التي فازت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وكانت ترتدي زيًا لونه بنفسجي وعقدًا وأقراطًا من اللؤلؤ، وهي تقول إنها أصبحت أول رئيسة للولايات المتحدة.

ربط كثيرون بين ليزا وكامالا هاريس بشكل فوري عقب إعلان هاريس ترشحها للانتخابات، وذلك بالمقارنة بين ملابس ليزا عند فوزها بالانتخابات في المسلسل وبين الملابس التي ارتدتها هاريس في حفل تنصيب الرئيس جو بايدن عام 2021، حيث كانت الإطلالة متطابقة بشكل تام، لكنها ليست المرة الأولى التي تتداول منصات التواصل الاجتماعي تلك الحلقة فبعد حفل تنصيب بايدن تم تداول الحلقة التي قالت شبكة "فوكس نيوز" إنه تنبأ بصعود هاريس.

وبخسارة هاريس السباق الانتخابي، رأى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن نبوءة قد فشلت "للمرة الأولى" في توقع حدث ما.

This is the first time The Simpsons were wrong😭 pic.twitter.com/0wyRptet8U

— kira 👾 (@kirawontmiss) November 6, 2024