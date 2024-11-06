هزيمة هاريس.. أول مرة تخطئ نبوءات "عائلة سيمبسون": ليزا لم تأت

كتبت- سلمى سمير:

بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في السباق الانتخابي وتمكنه من الوصول إلى البيت الأبيض وإزاحة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس عن الطريق، تداول كثيرين مقطع فيديو من المسلسل الكرتوني الأمريكي الشهير "عائلة سيمبسون" الذي اعتقد كثيرون أنه استطاع التنبؤ بفوز هاريس.

في الحلقة التي تم بثها عام 2000 بعنوان "بارت تو ذا فيوتشر" رحلة إلى المستقبل، أظهر المسلسل شخصية "ليزا" التي فازت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وكانت ترتدي زيًا لونه بنفسجي وعقدًا وأقراطًا من اللؤلؤ، وهي تقول إنها أصبحت أول رئيسة للولايات المتحدة.

يكتبون على الإنترنت أن عائلة سمبسون "توقعت" فوز كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية.



في إحدى الحلقات، أظهروا كيف فازت ليزا سيمبسون بالانتخابات، والتي تشبه ملابسها إلى حد كبير ملابس هاريس، وصولاً إلى لون بدلتها وخرزها.



وفقا للمؤامرة، استبدلت الرئيس الذي باع العقارات (مثل ترامب). pic.twitter.com/g533c8eJQG — Saif_CH (@saif_SH45) July 22, 2024

ربط كثيرون بين ليزا وكامالا هاريس بشكل فوري عقب إعلان هاريس ترشحها للانتخابات، وذلك بالمقارنة بين ملابس ليزا عند فوزها بالانتخابات في المسلسل وبين الملابس التي ارتدتها هاريس في حفل تنصيب الرئيس جو بايدن عام 2021، حيث كانت الإطلالة متطابقة بشكل تام، لكنها ليست المرة الأولى التي تتداول منصات التواصل الاجتماعي تلك الحلقة فبعد حفل تنصيب بايدن تم تداول الحلقة التي قالت شبكة "فوكس نيوز" إنه تنبأ بصعود هاريس.

وبخسارة هاريس السباق الانتخابي، رأى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن نبوءة قد فشلت "للمرة الأولى" في توقع حدث ما.

This is the first time The Simpsons were wrong😭 pic.twitter.com/0wyRptet8U — kira 👾 (@kirawontmiss) November 6, 2024

وبالحديث عن أن المسلسل تنبأ بفوز ترامب في الانتخابات الرئاسية، في الموسم الذي أُذيع قبل 24 عامًا، الذي أظهر ترشح شخص يدعى ترامب للانتخابات الأمريكية وفوزه بها، فإن دونالد ترامب ترشح للرئاسة الأمريكية عام 1999 عن حزب الإصلاح لكنه لم يفز حينها، كما تحدث في مقابلة عام 1988 أنه لا يستبعد ترشحه للانتخابات الأمريكية، لذك فرسم شخصية تطابقه بشكل كامل في الموسم الذي أذيع عام 2000 ليس غريبًا.

وعند الحديث عن أن المسلسل الكرتوني، تنبأ بمشهد نزول ترامب من على السلم في أحد الفعاليات وهو يلوح للجمهور حوله، ففي الحقيقة كانت الحلقة جزءًا من موسم أُنتج حديثًا وبعد شهر واحد من حدوث المشهد حقيقة حيث كان ترامب ينزل على السلم رفقة زوجته وهو يلوح للناس.



