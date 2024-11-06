ذات الأغلبية المسلمة العربية.. ترامب يفوز في ولاية ميتشيغان الأمريكية

القاهرة- مصراوي

نشرت وسائل إعلام أمريكية، نتائج الانتخابات الرئاسية حتى الساعة 1:16 ظهرا يوم 6 نوفمبر بتوقيت واشنطن العاصمة.

وجاءت أصوات المجمع الانتخابي للانتخابات الرئاسية، بحصول مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب 292 في المجمع الانتخابي بعد نجاحه في الفوز بولاية ميتشغان ذات الأغلبية العربية المسلمة، فيما حصلت مرشحة الحزب الديموقراطي كامالا هاريس على 224.

بينما جاءت نتيجة انتخابات مجلس النواب الأمريكي بحصول الحزب الجمهوري على 201 مقعد، فيما حصل الحزب الديمقراطي على 183 مقعد.

فيما جاءت انتخابات مجلس الشيوخ بحصول الحزب الجمهوري على 52 مقعدًا بينما حصل الحزب الديمقراطي على 42 مقعدًا.

قال مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسعد بولس لموقع الجديد اللبناني، ترامب سيفي بالوعود الذي وضعها في الكتاب الذي أرسله للبنانيين بوقف الحــرب قريبا وإنهاء الدمار والعذاب ضمن اتفاق السلام الشامل في المنطقة.

وأضاف بولس، أن ترامب سيبدأ بالعمل فورا على ملف المنطقة قبل انتقاله إلى البيت الأبيض للتحضير لاتفاق نووي مع إيران.

وتابع أنا سأتولى مهام التفاوض مع الجانب اللبناني من أجل الوصول إلى اتفاق وسيعين ترامب شخصا ملما بالملف الاسرائيلي للتفاوض مع الإسرائيليين للوصول إلى اتفاق.

وأوضح حاول الديمقراطيون إنجاز اتفاق وقف إطلاق نار في لبنان قبل الانتخابات لكن إسرائيل لم تستجب وترامب ملتزم بإنهاء الحــرب قبل دخوله إلى البيت الأبيض.