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شكرهم في خطاب النصر.. من هم داعمو ترامب الستة؟

12:15 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

ماسك وترامب

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كتب- مصراوي:

في خطاب النصر فور إعلانه فوزه بالانتخابات الرئاسية، شكر المرشح الجمهوري دونالد ترامب 6 شخصيات كانوا الأكثر دعما له في حملته الانتخابية.

فمن هم الـ6 داعمين الذين شكرهم ترامب من على منصة مركز مؤتمرات بالم بيتش بولاية فلوريدا:

دانا وايت

دانا وايت_4

دانا فريدريك وايت، الابن، رجل أعمال أمريكي ورئيس بطولة القتال النهائي المعروفة بـ "يو إف سي". مؤيد قديم لترامب، وساعد في دعمه أمام مشجعي الرياضة والجمهور الأصغر سنا.

مذيعو قناة نيلك بويز الأميركية الكندية

مذيعو قناة نيلك بويز الأميركية الكندية_6

أجروا مذيعو القناة مقابلات متكررة مع ترامب، وساعدوا في إيصال رسالته إلى الناخبين الأصغر سنا، بفضل شعبيتهم بينهم.

ثيو فون

ثيو فون_2

مدون صوتي وفنان كوميدي وممثل مواليد 19 مارس سنة 1980، ظهر عدة مرات في بودكاست مع ترامب، ودعمه أمام جمهور واسع.

جو روجان

جو روجان_3

مذيع أجرى حوارات ومحادثات مع ترامب حققت ملايين الاستماعات والقراءات، خاصة المستمعين الذكور.

إيلون ماسك

ماسك وترامب_5

المليونير الشهير والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، لفت دعمه لترامب انتباه مجتمعات التكنولوجيا والأعمال، مما عزز جاذبية ترامب بين الناخبين المهتمين بالابتكار.

برايسون ديشامبو

برايسون ديشامبو- داعم ترامب_1

لاعب غولف محترف دعم ترامب أمام الجمهور الرياضي، ما ساهم في انتشار رسالته.

ترامب داعمو ترامب الانتخابات الرئاسية إيلون ماسك
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