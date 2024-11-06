شكرهم في خطاب النصر.. من هم داعمو ترامب الستة؟

كتب- مصراوي:

في خطاب النصر فور إعلانه فوزه بالانتخابات الرئاسية، شكر المرشح الجمهوري دونالد ترامب 6 شخصيات كانوا الأكثر دعما له في حملته الانتخابية.

فمن هم الـ6 داعمين الذين شكرهم ترامب من على منصة مركز مؤتمرات بالم بيتش بولاية فلوريدا:

دانا وايت

دانا فريدريك وايت، الابن، رجل أعمال أمريكي ورئيس بطولة القتال النهائي المعروفة بـ "يو إف سي". مؤيد قديم لترامب، وساعد في دعمه أمام مشجعي الرياضة والجمهور الأصغر سنا.

مذيعو قناة نيلك بويز الأميركية الكندية

أجروا مذيعو القناة مقابلات متكررة مع ترامب، وساعدوا في إيصال رسالته إلى الناخبين الأصغر سنا، بفضل شعبيتهم بينهم.

ثيو فون

مدون صوتي وفنان كوميدي وممثل مواليد 19 مارس سنة 1980، ظهر عدة مرات في بودكاست مع ترامب، ودعمه أمام جمهور واسع.

جو روجان

مذيع أجرى حوارات ومحادثات مع ترامب حققت ملايين الاستماعات والقراءات، خاصة المستمعين الذكور.

إيلون ماسك

المليونير الشهير والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، لفت دعمه لترامب انتباه مجتمعات التكنولوجيا والأعمال، مما عزز جاذبية ترامب بين الناخبين المهتمين بالابتكار.

برايسون ديشامبو

لاعب غولف محترف دعم ترامب أمام الجمهور الرياضي، ما ساهم في انتشار رسالته.