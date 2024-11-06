وزير إسرائيلي: "ليبارك الرب إسرائيل، وليبارك الرب أمريكا"

تل أبيب - (د ب أ)

علق وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بالقول "ليبارك الرب إسرائيل والولايات المتحدة"، ليكون بذلك أول مسؤول إسرائيلي يعلق اليوم على الانتخابات الأمريكية التي يبدو من خلال ما تم الإعلان عنه من نتائج أن المرشح الجمهورى دونالد ترامب يزحف نحو الفوز والعودة للبيت الأبيض .

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن سموتريتش قوله في منشور له على منصة "إكس": "ليبارك الرب إسرائيل، وليبارك الرب أمريكا".

ولم يتم تحديد الفائز في الانتخابات الرئاسية، بعد، على الرغم من أن ولايتين متأرجحتين رئيسيتين، فاز بهما المرشح الجمهوري، دونالد ترامب ويبدو أنه يقترب من الفوز.

وللفوز، يحتاج المرشح إلى 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي .