الانتخابات الأمريكية.. ترامب: الله أنقذني لينقذ البلاد

القاهرة- مصراوي

قال المرشح الجمهوري دونالد ترامب، بعدما أعلن فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية، سأوفر فرص العمل، وأصلح اقتصاد البلاد، وسنقوم بخفض الضرائب، ما يغير أوضاع البلاد.

وأضاف ترامب خلال كلمة له اليوم الأربعاء، اليوم انتصار للديمقراطية، الله أنقذني لينقذ البلاد، بعد انتخابي حان وقت الاتحاد لا الانقسام.

وشهدت انتخابات الرئاسة الحالية صراعًا محمومًا وحالة من الاستقطاب غير المسبوق بين المرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، بفعل التقارب في الأرقام بين كليهما.

يذكر أن دونالد ترامب كان رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية في الفترة بين عامي 2016 وحتى 2020، وخسر ولايته الثانية أمام الرئيس جو بايدن الذي حكم أمريكا على مدار الأعوام الأربعة الأخيرة.