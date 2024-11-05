مسؤول أمريكي يتهم روسيا بتهديد مراكز اقتراع بولاية جورجيا

القاهرة - (مصراوي):

اتهم براد رافينسبيرجر، سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية، روسيًا بالوقوف وراء التهديدات الأمنية الكاذبة التي تعرضت لها بعض مراكز الاقتراع بالولاية.

ويوجه أمريكيون أصابع الاتهام إلى روسيا الاتحادية كونها لا تريد أن تحظى الولايات المتحدة بانتخابات رئاسية سلسة وبلا مشاكل، كما أن روسيا بحسب أمريكيين تسعى لزعزعة استقرار الدولة الأعظم بالعالم.

وأوقفت السلطات في جورجيا قبل ساعات عمليات التصويت داخل خمسة مراكز اقتراع بعد الإبلاغ عن تهديدات غير موثوقة بالقنابل، ما أدى إلى إخلاء مؤقت في موقعين بمقاطعة فولتون لمدة 30 دقيقة.

وتلقت إدارة شرطة مدرسة مقاطعة فولتون معلومات صباح الثلاثاء، تفيد بأن بعض المدارس ستتلقى تهديدات بالقنابل حوالي الساعة 8:15 صباحًا، وفقًا لبيان صادر عن توري كوبر، المتحدث باسم إدارة شرطة ساوث فولتون.

إلى ذلك أعرب سكرتير جورجيا عن ثقته في من صدور نتائج أغلب الأصوات الانتخابية بعد ساعة واحدة من إغلاق الصناديق والمقررة في الثامنة مساء بالتوقيت المحلي للولاية.

يشار إلى أن ولاية جورجيا تمتلك 16 صوتًا من أصل 538 صوتًا بالمجمع الانتخابي، وهي من الولايات المتأرجحة التي يسعى كلا المرشحين لنيل أصواتها.