كوريا الشمالية تُطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه البحر الشرقي

سول - ( أ ب)

قال الجيش الكوري الجنوبي، إنه رصد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا باتجاه بحرها الشرقي، بينما واصلت البلاد استعراضاتها للأسلحة قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ولم تحدد هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، نوع الصاروخ الذي تم إطلاقه أو المسافة التي قطعها.

وجاء هذا الإطلاق بعد أيام من إشراف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على اختبار لأحدث صاروخ باليستي عابر للقارات في البلاد، المصمم للوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة.