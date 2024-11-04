إسرائيل تواصل غاراتها على جنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

شنت الطائرات الحربية والمسيرة الإسرائيلية مساء اليوم الاثنين عددا من الغارات استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان.

وبحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، أغار الطيران الإسرائيلي مساء اليوم على أطراف بلدة جبال البطم في جنوب لبنان. واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية مساء اليوم، بصاروخ موجه سيارة في بلدة الطيري الجنوبية، كما أغارت طائرة مسيرة إسرائيلية مساء اليوم، على بلدة حاريص، مما أسفر عن وقوع إصابات،

واستهدفت غارة إسرائيلية منزلا في بلدة عبا الجنوبية عصر اليوم، ودمرته وأدت إلى مقتل شخص.

وكانت المدفعية الإسرائيلية قد قصفت بعد ظهر اليوم بلدتي الخيام، وشبعا الجنوبيتين، واستهدفت الغارات الإسرائيلية عددا من المناطق في جنوب لبنان.

وحلّق الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي اليوم الإثنين، في أجواء مدينة بيروت والضاحية الجنوبية، على علو منخفض وقصفت المدفعية الإسرائيلية اليوم بلدتي الخيام، وشبعا الجنوبيتين، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على مبنى على طريق حبوش -النبطية في جنوب لبنان.

كما أغار على بلدات معروب، ويستيات، وحاروف، وعيتا الجبل، ومزرعة مشرف في جنوب لبنان. وشنت طائرة مسيرة إسرائيلية غارةً بعد ظهر اليوم على بلدة الناقورة في جنوب لبنان.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم غارة على بلدة دير قانون رأس العين في جنوب لبنان مستهدفاً مبنى من أربعة طبقات.

وأغار على دفعتين مستهدفاً بلدة محرونة الجنوبية.

واستهدف ساحة بلدة دير انطار الجنوبية بصاروخين لم ينفجرا.

كما استهدف بلدة يانوح الجنوبية، ومنطقة الوطى بين بلدتي الدوير وعبا الجنوبيتين، ومنطقة مرج حاروف في جنوب لبنان.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي قبل ظهر اليوم على بلدتي زبقين، والغسانية الجنوبيتين، كما استهدف منزلا في بلدة الحلوسية الجنوبية. وشن سلسلة غارات استهدفت قرى البياض وقانا ورشكنانيه في جنوب لبنان.

واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية صباح اليوم، بصاروخ موجّه منزلا في بلدة زوطر الشرقية، وذلك بعد أقل من نصف ساعة على غارة نفذها الطيران الحربي المعادي أيضا على البلدة. وأغار الطيران الحربي المعادي صباحا، على بلدة ياطر في جنوب لبنان، بحسب " الوكالة الوطنية للإعلام".

يذكر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية بدأت منذ 23 سبتمبر الماضي بشنّ سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة حتى الساعة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان وشماله.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الماضي عملية برية مركزة في جنوب لبنان.