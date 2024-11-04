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اعتقال ضابط إسرائيلي بإطار قضية التسريبات الأمنية

02:30 م الإثنين 04 نوفمبر 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات
أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) اعتقل ضابطا برتبة رفيعة في الجيش الإسرائيلي أثناء إجازته في إطار قضية تسريبات الوثائق الأمنية من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وجاء ذلك بعد الإعلان أمس عن اعتقال 4 أشخاص من مكتب رئاسة الوزراء بإطار القضية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن محققين ملثمين اقتحموا منازل المشتبه بهم في قضية التسريبات في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واعتقلوهم.

وكشفت صحيفة "هآرتس" أن أحد المعتقلين في قضية التسريبات الأمنية على صلة قريبة بديوان نتنياهو، وكان يعمل إلى جانبه خلال فترة الحرب.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المعتقل ذاته كان يشارك مع نتنياهو في اجتماعات داخل مقر وزارة الدفاع.
كانت القناة 13 الإسرائيلية أعلنت عن اعتقال عدد من الأشخاص بمكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بسبب تورطهم في قضية أمنية تتعلق بالاشتباه في تعريض أهداف الحرب في قطاع غزة للخطر.
وأوضحت القناة أن الشاباك والشرطة والجيش بدأوا منذ أيام بالتحقيق في شبهات حول تسريب معلومات سرية بشكل غير قانوني.
وذكرت القناة أن الأجهزة الأمنية تشتبه في أن بعض الأفراد كشفوا عن معلومات حساسة، ما أدى للإضرار بأهداف الحرب.

الشاباك الجيش الإسرائيلي تسريبات الوثائق الأمنية بنيامين نتنياهو
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