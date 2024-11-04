حزب الله يستهدف 4 مستوطنات وقاعدة "ميرون" العسكرية شمال إسرائيل

وكالات

أعلن حزب الله في بيانات أصدرها في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، أنه استهدف فجرا قاعدة ميرون للمراقبة الجوية التابعة للجيش الإسرائيلي وعددا من المستوطنات شمال إسرائيل.

وقال حزب الله في بياناته اليوم، إنه استهدف فجر اليوم مستوطنات "اييليت هشاحر" و"شاعل" و"حتسور" و"دلتون" بصليات صاروخية.

كما أعلن في بيان آخر، أنه استهدف وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بصلية صاروخية، بحسب روسيا اليوم.

يأتي ذلك، في وقت أفادت مصادر لبنانية، فجر الاثنين، بانسحاب كامل القوات الإسرائيلية من الأحياء الشرقية والجنوبية لمدينة الخيام جنوب لبنان، بعد اشتباكات عنيفة دارت على مدار الأيام الماضية بين مقاتلي حزب الله والجيش الإسرائيلي.

يتزامن ذلك، مع جهود دولية حثيثة لإحراز تقدم في شأن مفاوضات وقف النار على جبهة لبنان.

وفي هذا الصدد قالت وسائل إعلام عبرية الأحد، إن هناك تقدما في جهود التوصل إلى وقف للنار حيث من المتوقع التوصل إلى اتفاق سياسي مع لبنان خلال أسبوعين.

وتضغط الولايات المتحدة من أجل اقتراح لوقف إطلاق النار من شأنه إعادة الهدوء إلى جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية بعد أكثر من عام من الهجمات المتبادلة على الحدود بين إسرائيل وحزب الله بشكل شبه يومي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهون، إنه يجب إبعاد حزب الله اللبناني إلى ما وراء نهر الليطاني سواء عبر التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار أو بدونه، مشددا على ضرورة منع الحزب من إعادة التسلح.

وأضاف نتنياهو خلال زيارة للحدود مع لبنان: "سواء كان هناك اتفاق أو بدونه، فإن إعادة سكاننا الذين جرى إجلاؤهم بأمان إلى منازلهم في الشمال، يستلزم إبعاد حزب الله عن نهر الليطاني، ووأد كل محاولة لإعادة تسليحه، والرد بقوة على أي عمل ضدنا".