زيلينسكي يقترح أن يقوم الناتو بحماية أجزاء من أوكرانيا

كييف/لندن- (د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة إن أوكرانيا يمكن أن توافق على وقف إطلاق النار مع روسيا إذا وسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) حمايته لأجزاء من البلاد تسيطر عليها أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" الإخبارية البريطانية "إذا أردنا وقف المرحلة الساخنة من الحرب، فنحن بحاجة إلى وضع أراضي أوكرانيا التي تقع تحت سيطرتنا تحت مظلة حلف شمال الأطلسي".

وتابع "نحتاج إلى القيام بذلك بسرعة. ثم يمكن بعد ذلك أن تسترجع أوكرانيا المناطق "المحتلة" من أراضيها بطريقة دبلوماسية".

وقال إنه لم يتم التفكير في هذه الخطة من قبل لأنها لم تطرح على أوكرانيا بشكل رسمي. وأوضح أنه يجب أن تتسع الدعوة من حلف الناتو إلى كل أراضي أوكرانيا المعترف بها دوليا. ولا يسمح الدستور الأوكراني بالاعتراف بأراض تحت الاحتلال الروسي.

وقد ألمح الرئيس زيلينسكي مؤخرا في خطاب ألقاه في البرلمان في كييف إلى أن أوكرانيا قد لا تحتاج إلى استعادة جميع الأراضي المحتلة بطرق عسكرية وأنه يمكن أن تترك هذا الأمر لحل دبلوماسي في المستقبل.





