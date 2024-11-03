الولايات المتحدة توجه رسالة "تحذير" إلى إيران بشأن الرد على إسرائيل

القاهرة- مصراوي

حذرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إيران، من أن واشنطن لن تكون قادرة على السيطرة على إسرائيل في حال تعرضت لهجوم عسكري آخر من قبل طهران، حسب موقع أكسيوس الأمريكي.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي وآخر إسرائيلي مطلع على القضية هذه المعلومات معتبرا أن هذا التحذير يعتبر "مهما" لجهة أن الجيش الإسرائيلي لم يرد على هجوم إيران في الأول من أكتوبر الماضي بضرب منشآت نووية أو مواقع للإنتاج النفطي، وإنما اكتفى بضرب أهداف عسكرية.

وقال المسؤول الأمريكي: "أخبرنا الإيرانيين: لن نتمكن من كبح جماح إسرائيل، ولن نتمكن من التأكد من أن الهجوم التالي سيكون محسوبا وموجها نحو مواقع معينة على شاكلة الهجوم السابق".

وأشار إلى أن الرسالة نُقلت مباشرة إلى الإيرانيين - وهو أمر ملحوظ لأن مثل هذه الاتصالات المباشرة نادرا ما يتم الكشف عنها.

ومن جانبه قال المسؤول الإسرائيلي "إن رسالة تم تمريرها من واشنطن إلى طهران عبر السويسريين".

بدوره رفض البيت الأبيض التعليق على هذه المعلومات، في حين لم تقدم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أي تعليق بشكل فوري.