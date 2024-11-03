إعلام عبري: إسرائيل تضيف 200 ملجأ وتبدأ تحصين مستوطنات على حدود لبنان

وكالات

بدأت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في أعمال تحصين مبان وحماية مستوطنات عدة محاذية للحدود الشمالية مع لبنان، بحسب ما أوردته وسائل إعلام عبرية.

وقالت وسائل الإعلام العبرية، إن الدفاع الإسرائيلية أضافت أكثر من 200 ملجأ في مستوطنات بالجولان والجليل الأعلى والغربي.

ويواجه جيش الاحتلال مقاومة قوية في جنوب لبنان، يصل مداها إلى مناطق الشمال الإسرائيلي، حيث وقع دوي انفجارات في خليج حيفا وعكا ومناطق عدة بالجليل في شمال إسرائيل، أمس.

واليوم، دوت صفارات الإنذار في عدد كبير من المستوطنات الشمالية لإسرائيل وصولاً إلى الكرمل جنوب شرق حيفا والخضيرة شمالي تل أبيب.