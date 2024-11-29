الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران ستبدأ تخصيب اليورانيوم بآلاف أجهزة الطرد المركزي المتقدمة

دبي (الإمارات)- (د ب أ)

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي هيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن إيران ستبدأ تخصيب اليورانيوم بواسطة آلاف أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في منشأتيها النوويتين الرئيسيتين فوردو ونطنز، مما يفاقم التوترات بشأن برنامج طهران مع وصول نسبة التخصيب إلى المستوى القريب من صنع أسلحة.

وأفادت المذكرة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران تخصب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي جديدة بنسبة نقاء تصل إلى 5%، وهي نسبة أقل بكثير من نسبة الـ60% التي تقوم بها طهران حاليا - مما يشير على الأرجح إلى أنها لا تزال تريد التفاوض مع الغرب وإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المقبلة.

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال من غير الواضح كيف سيتعامل ترامب مع إيران بمجرد توليه مهام منصبه، لا سيما أنها تواصل التهديد بمهاجمة إسرائيل في خضم حربها على حماس في قطاع غزة وبعد بدء وقف إطلاق النار في لبنان.

وأعلن ترامب انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي في عام 2018، مما أدى إلى سلسلة من الهجمات والحوادث عبر الشرق الأوسط الأوسع.

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على الفور على طلب للتعليق على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكانت طهران قد هددت بتسريع وتيرة برنامجها بعد أن أدان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة إيران في اجتماع عقده في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لفشلها في التعاون الكامل مع الوكالة.





