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المبعوث الأمريكي الجديد لأوكرانيا: سنعيد السلام بالقوة

05:01 م الخميس 28 نوفمبر 2024

ترامب

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(مصراوي)


قال المبعوث الأمريكي الخاص للحرب الأوكرانية الروسية، كيث كيلوج، في أول تعليق له على قرار تعيين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في منصبه، إن الولايات المتحدة مستعدة لتحقيق "السلام بالقوة"، في إشارة منه إلى تبني نهج حازم لحل النزاع المستمر.

وكتب كيلوج في منشور عبر منصة "إكس" قائلاً "يشرفني أن أُرشح لهذا المنصب من قبل دونالد ترامب. معًا سنسعى لتحقيق السلام بالقوة، ونعمل على جعل أمريكا والعالم أكثر أمانًا.


وقدم كيلوج، بالتعاون مع مستشار ترامب فريد فليتز، في يونيو الماضي خطة تهدف إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا، حيث ترتكز المبادرة على وقف إطلاق النار وتجميد خطوط المواجهة عند الوضع القائم وقت التسوية، ورغم أن ترامب أبدى اهتمامًا إيجابيًا بالخطة، إلا أنه لم يعلن بعد عن دعمه الكامل لها.


وفي تصريحات سابقة، أشار كيلوج إلى احتمال تغيير السياسة الأمريكية تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو) تحت إدارة ترامب المقبلة، واقترح إمكانية تقليص الحماية الأمريكية للدول الأعضاء التي لا تفي بمتطلبات الإنفاق الدفاعي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

أوكرانيا المبعوث الأمريكي ترامب
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