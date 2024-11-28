أوكرانيا: الدفاعات الجوية أسقطت 79 صاروخًا و35 مسيرة روسية

كييف - (د ب أ)

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 79 صاروخا و35 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صواريخ من عدة طرازات وطائرات مسيرة من طراز شاهد وأخرى من طرازات مجهولة الهوية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه "حتى الساعة 10:30، تم تأكيد إسقاط 76 صاروخ كروز من طراز (كيه إتش-101) وصواريخ (كاليبر)، وثلاثة صواريخ موجهة من طراز (كيه إتش – 59/69)، و35 طائرة مسيرة من طراز شاهد وأخرى من طرازات مجهولة الهوية".

وقالت القوات الجوية إن 62 طائرة مسيرة معادية اختفت من على شاشات الرادار.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية رصد ما مجموعه 188 هدفا جويا، منها ثلاثة صواريخ موجهة مضادة للطائرات من طراز إس-300، و57 صاروخ كروز من طراز "كيه إتش-101"، و28 صاروخ كروز من طراز "كاليبر"، وثلاثة صواريخ موجهة من طراز "كيه إتش – 59/69"، و97 طائرة مسيرة من طراز شاهد وأخرى من طرازات مجهولة الهوية.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.





