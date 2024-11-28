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مسؤولون أمريكيون: بايدن يعتزم مواصلة الضغط للتوصل لاتفاق بشأن الأسرى بغزة

10:06 ص الخميس 28 نوفمبر 2024

بايدن

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وكالات

قال موقع "واللا" العبري نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الخميس، إن الرئيس جو بايدن أكد لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال محادثة أمس ضرورة التركيز على صفقة لتحرير الأسرى بغزة.

وأكد المسؤولون الأمريكيون، أن الرئيس بايدن يعتزم مواصلة الضغط من أجل التوصل لاتفاق بشأن الأسرى في غزة.

وأوضح وزير إسرائيلي كبير في الكابينت، أن نتنياهو مهتم بالترويج لصفقة أسرى جزئية في غزة لا تجبره على إنهاء الحرب.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مصدر مطلع، قوله إن أعضاء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يحاولون استخدام اتفاق لبنان لاستئناف المفاوضات مع حماس، لافتين إلى أن المسؤولين يبحثون إمكانية التوصل إلى اتفاق قصير المدى يتيح إطلاق سراح عدد محدود من الأسرى.

وزعمت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن حركة حماس لم تظهر علامات على استعدادها لاتفاق في غزة قبل مغادرة الرئيس جو بايدن لمنصبه.




بايدن غزة الأسرى بغزة
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