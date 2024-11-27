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مسؤولون أمريكيون: لا صلة بين وقف إطلاق النار وتسليم أسلحة لإسرائيل

07:17 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

تسليم أسلحة لإسرائيل - أرشيفية

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وكالات

أكد صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الأربعاء، أنه لا صلة مباشرة بين اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان والموافقة على تسليم أسلحة لإسرائيل.

وفي سياق متصل، قالت وكالة "رويترز" البريطانية، نقلا عن مسؤول أمريكي مطلع، إن إدارة الرئيس جو بايدن تسعى إلى المضي قدما في صفقة بيع أسلحة بقيمة 680 مليون دولار لإسرائيل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، فإن صفقة الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل تأتي مقابل اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، مشيرة إلى أن الصفقة تشمل أسلحة متطورة لم تحصل عليها إسرائيل من قبل.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي اضطر إلى الموافقة على وقف إطلاق النار في لبنان، لرفع الحظر على صادرات الأسلحة والذخائر الامريكية إلى إسرائيل.

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