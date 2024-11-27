"بالضرب والقنابل".. مرشحون لحكومة ترامب يتعرضون لتهديدات عنيفة "تفاصيل"

القاهرة- مصراوي

أعلن الفريق الانتقالي لترامب أن العديد من المرشحين لحكومة الرئيس المنتخب دونالد ترامب استهدفوا بتهديدات عنيفة وغير أمريكية، حسب وصفهم ليل الثلاثاء وصباح الأربعاء.

وقالت كارولين ليفيت المتحدثة باسم ترامب في بيان إن "الهجمات تراوحت بين التهديدات بالقنابل و" الضرب ". مشيرة "ردا على ذلك، تصرفت سلطات إنفاذ القانون والسلطات الأخرى بسرعة لضمان سلامة المستهدفين. الرئيس ترامب وفريق الانتقال بأكمله ممتنون لتحركهم السريع".

وذكرت قناة فوكس نيوز الأمريكية، أن مسؤولي إنفاذ القانون المحليين استجابوا للتهديدات وزاروا منازل العديد من المرشحين والمعينين.

ولم يعرف على الفور أعضاء مجلس الوزراء الجدد المستهدفين أو ما إذا كانت السلطات قد قامت بأي اعتقالات.

وقالت المتحدثة باسم ترامب: "يركز الرئيس ترامب على القيام بعمل توحيد أمتنا من خلال ضمان مستقبل آمن ومزدهر، كذلك فإن أعمال الترهيب والعنف الخطيرة لن تردعنا".