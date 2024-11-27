مقتل مستوطنين اثنين بانفجار سيارة مفخخة شمال غربي القدس

وكالات

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل مستوطنين اثنين جراء انفجار سيارة مفخخة في الرملة شمال غربي القدس.

وأفادت تقارير إعلامية، بارتقاء شهيدين ووقوع جرحى إثر قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة.

فيما أشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى إصابة جراء قصف من مسيرة إسرائيلية على سطح منزل يعود لعائلة اللبان في بلوك 3 بمخيم البريج وسط القطاع.