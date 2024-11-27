بعد قرار وقف إطلاق النار.. الجيش اللبناني يعزز وجوده في جنوب البلاد

القاهرة- مصراوي

قال الجيش اللبناني في بيان الأربعاء، عقب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، إن الجيش اللبناني بدأ تعزيز وجوده في جنوب البلاد.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار الجديد على أنه يجب على إسرائيل سحب جميع قواتها من جنوب لبنان، وأن الجماعات المسلحة الوحيدة الموجودة جنوب نهر الليطاني في المنطقة يجب أن تكون الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وجاء في بيان قيادة الجيش اللبناني أن قوات الجيش بدأت في تعزيز انتشارها في قطاع جنوب الليطاني وبسط سلطة الدولة بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".

وفي السياق ذاته أعربت قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان "اليونيفيل"، اليوم الأربعاء، عن ترحيبها بإعلان وقف الأعمال العدائية وتأكيد الالتزام بالقرار الأممي 1701 باعتباره الطريق نحو السلام.

وقالت اليونيفيل، إن جنودها في مواقعهم وعلى أهبة الاستعداد لدعم لبنان وإسرائيل في تنفيذهما للقرار 1701، مؤكدة أنها ستواصل أداء المهام المنوطة بها وبدأت في تعديل عملياتها بما يتلاءم مع الوضع الجديد.

وطالبت اليونيفيل، كافة الأطراف على تنفيذ القرار 1701 بشكل كامل، مؤكدة أنها ستتعاون لإنجاح وقف إطلاق النار.