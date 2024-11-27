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واشنطن: إسرائيل أضعفت حزب الله اللبناني

04:01 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

جيك سوليفان

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وكالات

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل أضعفت قدرات حزب الله اللبناني وقضت على البنية التحتية للمقاومة جنوب لبنان"، وذلك خلال حديثه لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.


وأضاف سوليفان: "نجحنا في إنجاز الاتفاق دون أن تنجر الولايات المتحدة إلى حرب في الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أن: "هذه البداية فرصة لشرق أوسط أكثر استقرارًا، حيث يتم ضمان أمن إسرائيل ومصالح واشنطن".


وتابع: "نركز اهتمامنا الآن لمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة"، موضحًا أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وجوب بذل جهود جديدة للتوصل إلى صفقة في غزة".


وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن "بايدن يعمل من خلال إشراك مبعوثيه مع تركيا وقطر ومصر لإحياء جهود التوصل لصفقة في غزة".

جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي حزب الله اللبناني
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