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قطر ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان وتأمل باتفاق مماثل في غزة

02:53 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

قطر

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الدوحة - (د ب أ)

رحبت دولة قطر، اليوم الأربعاء، باتفاق وقف إطلاق النار في الجمهورية اللبنانية، معربة عن أملها في أن يفضي إلى اتفاق مماثل لوقف الحرب المستمرة على قطاع غزة، والاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وعبرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، عن تطلع دولة قطر إلى التزام جميع الأطراف بالاتفاق، ووقف العمليات العسكرية فورًا، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وأن يمهد هذا الاتفاق إلى توافق أشمل يحقق السلام الدائم والاستقرار التام في المنطقة.

وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت تجاه الجمهورية اللبنانية، ووحدتها وسلامة أراضيها، ووقوفها بـ "استمرار إلى جانب شعبها الشقيق".

كما عبرت وزارة الخارجية عن تقدير دولة قطر لجهود الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الفرنسية التي أسهمت في التوصل لهذا الاتفاق.

قطر غزة وقف إطلاق النار الدوحة
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