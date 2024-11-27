كيف ينظر سكان غزة لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله؟

بي بي سي

"سيؤثر علينا هذا الاتفاق كثيرًا، وكنت أتمنى أن تظل جبهة لبنان مساندة لنا رغم أنهم دفعوا ويدفعون ثمنًا غاليًا، لكننا سنتأثر كثيرًا وسندفع أثمانًا باهظة جدًا لأنه سيتم الاستفراد بنا في غزة، ونحن نتمنى كل الخير لأهل لبنان"، هذا ما قاله الطبيب بسام بشير، طبيب الأطفال وهو نازح من شمالي غزة إلى جنوبه، مضيفًا "وأتمنى أن يمنحنا الله الصبر على تلك المعاناة والأزمات التي عانينا منها نحن وأهلنا في لبنان".

أما المهندس خليل الشيخ علي وهو نازح أيضًا، فيعتقد أن غزة ظلت وحيدة منذ اليوم الأول للحرب وأن الأحداث التي تجري هي في غير صالح المواطنين، متمنيًا أن يُترجم وقف إطلاق النار في لبنان إلى واقع عملي فيه وفي غزة، وأن لا تترك غزة وحيدة ولا يترك اطفالها ونساؤها ولا الجرحى بمفردهم، على حد تعبيره.

ويقول الشيخ علي: "غزة تحدث فيها حرب غير مسبوقة في التاريخ ولم يلتفت لها أحد، وإن شاء الله تنتهي كل هذه المعاناة في أقرب وقت ولا تزيد تلك المعاناة خاصة مع دخول الشتاء وما يسببه من تفاقم معاناة الناس وخاصة النازحين والمرضى في ظل غياب أي أفق أو حلول لهذه الأزمة الإنسانية غير المسبوقة أيضًا".

ويعبر النازح محمد أحمد من شمالي غزة عن تخوفه من أن يعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي قوته وترسانته العسكرية في لبنان إلى غزة، ويعيد اجتياح كل مناطق القطاع بشكل واسع ويكثف عمليات القصف والمجازر بحقهم عقب هذا الاتفاق الذي تم في لبنان.

وقال أحمد: "لدينا شعور سيء وشعور الخذلان بأن تترك غزة وحيدة في وجه المدفع وهذه مصيبة كبيرة للشعب الغزاوي، فكانت الجبهات جميعها في لبنان واليمن والعراق تخفف عنا الضغط والتصعيد"، متوقعًا في ذات الوقت أن يصبح العنف مضاعفًا جدًا في غزة، وأن يكون الجنود في جيش الاحتلال"أكثر توحشًا وذلك لأنهم سينفردون بنا في غزة"، على حد تعبيره.

من ناحيتها ترى النازحة هلا وادي، وهي نازحة من شمالي غزة، أن عمليات القصف والعنف ستتضاعف في القطاع كما كانت بداية الحرب عقب هذا الاتفاق، مضيفة: "وحتى عندما كانت الحرب مستمرة في لبنان كنا نعاني كثيرًا فما بالنا الآن بعد توقفها لديهم، وهذا صعب جدًا علينا".

لماذا تم الاتفاق على وقف إطلاق النار في جبهة لبنان ولم يحدث في غزة؟

يبدو أن ظروف الاتفاق في جبهة لبنان كانت أكثر إيجابية ومرونة مما هي عليه في قطاع غزة، وذلك يعود لقيام حزب الله بتوكيل مهمة المفاوضات إلى الحكومة اللبنانية وأيضًا لاعتبار أن لبنان هي دولة كبيرة ذات سيادة ولها علاقات كبيرة مع كل دول العالم.

أما فيما يخص غزة، فإن المفاوضات تتعثر دائمًا وهذا يعود لاعتبار أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هي من يقود التفاوض بنفسها وهي ترفض توكيل منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس بتلك المهمة، ويعود الفشل أيضًا بسبب وجود الانقسام الفلسطيني الجغرافي والسياسي بين قطاع غزة والضفة الغربية وغياب دولة ذات سيادة قادرة على إدارة ملف التفاوض أو حتى الحرب ضد إسرائيل.

كما يشير بعض المراقبين، إلى أن فشل جهود التوصل إلى اتفاق في غزة يعود أيضًا لقيام إسرائيل باغتيال أكبر القادة التاريخيين في حماس وعلى رأسهم رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية ونائبه صالح العاروري وأيضًا رئيس الحركة في القطاع يحيى السنوار، وهو ما أدى لغياب قيادة قوية وقادرة على اتخاذ القرارات المصيرية، بينما يتحدث آخرون عن صعوبات في التواصل بين قيادة حماس خارج القطاع وداخله لا سيما عقب اغتيال السنوار.

عوامل نجاح الاتفاق في لبنان

ومن جانبه يرى فتحي صباح الكاتب والمحلل السياسي من غزة، وهو نازح حاليًا من شمالي القطاع إلى جنوبه في حديثه لـ"بي بي سي"، أن هناك عدة عوامل يرى أنها ساهمت في الوصول إلى الاتفاق، من بينها أن حزب الله لم يبادر بالهجوم على إسرائيل وإنما كانت حماس هي من بدأ تلك الحرب بعد أن بادرت بشن هجوم كبير ضد الاحتلال، ولذا تعتبر إسرائيل أن المعركة الأساسية هي غزة وليست لبنان.

ويضيف صباح، أن ضربات حزب الله كانت إسنادًا لغزة كما يعلن، وإسرائيل لم تكن معنية بالهجوم على لبنان لولا أنها اعتقدت أنها قضت على كل قدرات حماس في غزة وبالتالي شعرت بوجود فرصة مهمة للقضاء على الحزب أيضًا وعلى الحوثيين في اليمن وعلى كل من يحاربها، كما يقول.

أما العامل الثاني فهو حجم المواجهة، فقدرات حزب الله أكبر بكثير من قدرات حماس، إذ أن قدرة حماس على إطلاق صواريخ تجاه مدن إسرائيلية كبرى كتل أبيب تضاءلت في الشهر الثاني من الحرب، بينما ترك حزب الله آثارًا صعبة على الإسرائيليين وأوجعهم بقصف مدن المركز كتل أبيب وحيفا، وأعلن أن بيروت يقابلها تل أبيت، كما تسبب الحزب بنزوح الآلاف من الإسرائيليين عن مناطق سكناهم في الشمال، وفقًا لصباح.

ومن العوامل أيضًا، يقول صباح إن "دولًا كبيرة وقفت إلى جانب لبنان ورفضت ما وصفته بالعدوان الإسرائيلي على بيروت، مع أنها غير قادرة على إيقاف ذلك لكنها أصرت على إيجاد اتفاق لوقف تلك الحرب ومن بينها فرنسا التي أيدت الحرب على غزة وأيضًا الولايات المتحدة التي شاركت في الحرب على غزة ورفضتها في لبنان".

وبحسب الكاتب فتحي صباح، هناك عامل مهم أيضًا هو أن"لبنان ليس لديه أسرى إسرائيليين كما في غزة ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه استغل ملف الأسرى في المماطلة والتسويف والهروب إلى الأمام من قضايا الفساد التي تلاحقه لا سيما قضايا التسريبات الأخيرة التي خرجت من مكتبه، وهو فقط يستخدم ملف الأسرى للمراوغة والهروب وهو غير معني بإتمام صفقة في غزة وغير معني بالأسرى الإسرائيليين"، على حد قوله.

وأشار صباح إلي أن "حزب الله أبدى مرونة عالية أكثر من حماس التي تتشدد أكثر في مواقفها في محاولة لتحقيق صفقة مهمة بما يضمن وقف معاناة الناس في غزة، ومن تنازلات حزب الله أنه وافق على فك الارتباط مع غزة، ووقف ربط التوصل لاتفاق في لبنان بوقف الحرب في غزة أولًا كما كان يعلن دائمًا"، على حد تعبيره.