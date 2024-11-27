بعد دخوله حيز التنفيذ.. حماس تُعلق على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

(مصراوي)

علقت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، على اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، بالقول إنها تُشيد بالدور المحوري الذي تلعبه المقاومة الإسلامية في لبنان، إسنادًا لقطاع غزّة والمقاومة الفلسطينية، والتضحيات الجِسام التي بذلها حزبُ الله وقيادته، وفي مقدّمتهم الأمين العام الشهيد السيّد حسن نصر الله.

وثمنت، حركة حماس، صمود "الشعب اللبناني الشقيق، وتضامنه الدائم مع الشعب الفلسطيني، في مواجهة الاحتلال الصهيوني وعدوانه الغاشم، سائلين الله تعالى أن يحفظ لبنان وشعبه من كل مكروه وسوء".

وصرحت حركة حماس، أنّ قبول إسرائيل بالاتفاق مع لبنان دون تحقيق شروطه التي وضعها، هو "محطة مهمة في تحطيم أوهام نتنياهو بتغيير خارطة الشرق الأوسط بالقوة، وأوهامه بهزيمة قوى المقاومة أو نزع سلاحها".

وأكدت حركة حماس، أن هذا الاتفاق لم يكن ليتم لولا صمود المقاومة، والتفاف الحاضنة الشعبية حولها، مضيفة أنها مطمئنة إلى استمرار محور المقاومة في دعم الشعب الفلسطيني، وإسناد معركته بشتى الوسائل الممكنة .

وأعربت حركة حماس، عن التزامها بالتعاون مع أي جهود لوقف إطلاق النار في غزة، كما أكدت أنها معنية بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني ضمن محددات وقف العدوان على غزة التي تم التوافق عليها وطنيا، وهي وهي وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، وانجاز صفقة تبادل للأسرى حقيقية وكاملة.

ودعت حركة حماس، الدول العربية والاسلامية الشقيقة وقوى العالم الحر إلى "حراك جاد وضاغط على واشنطن والاحتلال الصهيوني لوقف عدوانه الوحشي على شعبنا الفلسطيني، وإنهاء حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزّة".