قبيل ساعات من وقف إطلاق النار.. الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لمناطق بلبنان

وكالات

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، تحذيرا لسكان منطقتي برج البراجنة والغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت بإخلاء منازلهم فورا، قبيل ساعات من بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه بمنصة "إكس" "إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية (برج البراجنة – الغبيري)".

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸برج البراجنة

🔸الغبيري



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني… pic.twitter.com/Mcqxed0Ha5 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 26, 2024

وأضاف "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الاحتلال على المدى الزمني القريب".

وأكمل: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".