بريطانيا.. وزارة الدفاع تنشر قوات لحماية قواعد أمريكية بعد رصد مسيرات فوقها

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية في بيان، اليوم الثلاثاء، نشر 60 جنديا لحماية 3 قواعد جوية أمريكية في بريطانيا بعد رصد حركة مسيرات في أجوائها.

وقالت صحيفة "التايمز" البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنه تم نشر جنود في مناطق عدة بالمملكة المتحدة بحثا عن المسؤول عن إطلاق طائرات مسيرة فوق قواعد أمريكية.

وأكدت مصادر، أن هناك مخاوف من وجود مخطط شرير بعد تحليق طائرات مسيرة فوق قواعد أمريكية في بريطانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال سلاح الجو الأمريكي في المملكة المتحدة، إنه رصد عددا قليلا من الطائرات المُسيرة وهي تحلق فوق ثلاث قواعد بشرق إنجلترا، تستخدمها القوات الأمريكية.

ووقع حادث اليوم الثلاثاء بعد أيام فقط من رصد طائرات مسيرة في محيط قواعد سلاح الجو الملكي البريطاني في لاكينهيث وميلدنهول وفيلتويل.

وقالت قيادة القوات الجوية الأمريكية في أوروبا في بيان يوم الأحد الماضي، إنها تابعت المسيرات بعد أن شوهدت قرب القواعد الثلاث وفوقها.

ولم يحدد سلاح الجو الجهة التي يعتقد أنها تقف خلف تلك التوغلات.