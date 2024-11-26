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أكسيوس: بايدن سيُعلن عن اتفاق وقف النار مساء اليوم

05:14 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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(مصراوي)

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الثلاثاء، عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله، إنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قرار وقف إطلاق النار في لبنان في وقت لاحقا مساء اليوم.

وقال المسؤول الإسرائيلي، إنه بعد إعلان عن الاتفاق مساء اليوم، فإنه من المتوقع بدء تنفيذ وقف إطلاق النار صباح غدًا الأربعاء.

وبدأ منذ قليل، اجتماع المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، من أجل مناقشة التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

جو بايدن اتفاق وقف النار الرئيس الأمريكي لبنان
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