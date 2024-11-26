إعلام عبري: إعلان وقف إطلاق النار في لبنان العاشرة مساء

وكالات

نقلت القناة الـ12 عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن الإعلان عن وقف إطلاق النار في لبنان متوقع في الساعة الـ10 مساء اليوم ليدخل حيز التنفيذ صباح الغد.

وفيما سبق أفادت قناة "الجديد" بأن بيانا أمريكيا - فرنسيا مشترك سيصدر بعد الساعة العاشرة مساءً بتوقيت لبنان يعلن التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولفتت الجديد إلى أنه "المتوقع أن يصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بيانًا يرحب فيه بمضمون بيان أمريكي - فرنسي لوقف إطلاق النار بعد الساعة العاشرة مساء".