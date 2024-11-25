بن غفير يحذر: وقف إطلاق النار مع لبنان "خطأ كبير"

(مصراوي)

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، إن التوصل إلى اتفاق وقف نار مع لبنان "خطأ كبير"، محذرًا من أن ذلك تفويت فرصة وصفها بـ "التاريخية" لاجتثاث حزب الله.

وأوضح بن غفير، أنه مدرك للقيود والأسباب التي تدفع تل أبيب للتوصل لاتفاق مع لبنان، مضيفًا، أنه يصر على أن الاتفاق مع لبنان خطأ خطير ويجب عدم وقف الحرب.

وتوجه الوزير اليميني المتطرف، بالقول لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بالقول، إنه ليس متأخرا لوقف الاتفاق ويجب الاستمرار حتى تحقيق النصر المطلق.

وكان نتنياهو قد عقد مباحثات أمنية أمس الأحد، من أجل بحث التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار مع لبنان.