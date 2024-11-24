بعد 5 أشهر من الفضيحة.. طلاق وزيرة خارجية ألمانيا

وكالات

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، انفصالها عن زوجها دانييل هوليفليش بعد زواج استمر 17 عاماً.

وجاء إعلان الانفصال عبر بيان مشترك نشرته صحيفة بيلد الألمانية، دون الكشف عن أسباب الانفصال، حيث أكد الطرفان في البيان أنهما لا يرتبطان بأي شريك جديد حالياً، مشددين على أن الأولوية المشتركة هي تربية ابنتيهما في بيئة مستقرة يسودها السلام والمحبة.

وأضاف البيان أن الأسرة ستواصل العيش معاً في منزلها المشترك بمدينة بوتسدام قرب العاصمة برلين.

وكانت بيربوك، المنتمية إلى حزب الخضر، قد تزوجت هوليفليش عام 2007. وبعد تعيينها وزيرة للخارجية عقب الانتخابات الاتحادية عام 2021، استقال زوجها من وظيفته في شركة "ديتش إل" لتجنب تضارب المصالح مع منصبها، حيث يعمل هوليفليش حالياً في مجال الاتصالات وجماعات الضغط.

وكانت صحيفة تسايتونج الألمانية كشفت يوليو الماضي عن فضيحة للوزيرة الألمانية أنالينا بيربوك، بعدما دفعت لرجل المال مقابل ممارسة الجنس أثناء رحلاتها إلى إفريقيا.