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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 12 فلسطينيًا من الضفة المحتلة

12:39 م الأحد 24 نوفمبر 2024

قوات الاحتلال الاسرائيلي

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رام الله - (د ب أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 12 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى سابقون.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، القول إن "عمليات الاعتقال توزعت على محافظات طولكرم، والخليل، ونابلس، وجنين، وأريحا، ورافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين".

وأضافا أنه إلى جانب ذلك، "يواصل الاحتلال اقتحام بلدة المغير شمال شرق رام الله، وينفذ عمليات تحقيق ميداني لعشرات المواطنين، علما أن الاستجواب الميداني تصاعد مؤخراً بشكل كبير في كافة المحافظات، وطال المئات من الشبان".

وأشارت "وفا" إلى أن "عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألف و800 مواطن من الضّفة، بما فيها القدس".

قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطين إسرائيل
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