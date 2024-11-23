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ترامب يرشح سكوت تيرنر لمنصب وزير الإسكان والتنمية الحضرية

09:50 ص السبت 23 نوفمبر 2024

دونالد ترامب

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واشنطن- (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أمس الجمعة، إن لاعب كرة القدم الأمريكية السابق ومساعد البيت الأبيض سكوت تيرنر هو مرشحه لمنصب وزير الإسكان والتنمية الحضرية.

وكان تيرنر قد تولى إدارة مجلس الفرص والتنشيط في البيت الأبيض خلال فترة ولاية ترامب الأولى.

وأشاد ترامب، في بيان، بتيرنر، وهو أعلى شخص أسود يجري اختياره حتى الآن في إدارته، بسبب تقديم "المساعدة في قيادة جهد غير مسبوق أدى إلى تحويل المجتمعات الأكثر بؤسا في بلادنا".

دونالد ترامب البيت الأبيض سكوت تيرنر
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