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تعرض جنرال إسرائيلي بالضفة الغربية لمضايقات من مستوطنين

09:48 ص السبت 23 نوفمبر 2024

الجيش الاسرائيلي

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تل أبيب- (د ب أ)

قال الجيش الإسرائيلي إن متطرفين يهود مشتبه بهم ضايقوا رئيس القيادة المركزية الإسرائيلية في الخليل بالضفة الغربية مساء الجمعة، وأغلقوا طريقه ورددوا عبارات مهينة.

وقال الجيش الإسرائيلي في منشور على تطبيق تيليجرام إن المجموعة تعقبت الميجور جنرال آفي بلوث، الذي يقود القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي. وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن المشاركين وصفوا بلوث بأنه "خائن".

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية خمسة مشتبه بهم وتم تفريق المجموعة بعد ذلك بوقت قصير. وقال الجيش الإسرائيلي إنه "يدين بشدة" أعمال العنف من أي نوع ضد أفراده ويتعامل مع مثل هذه الحوادث "بأقصى درجات الشدة".

الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية الشرطة الإسرائيلية
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