مدعي الجنائية الدولية: نعول على تعاون الأطراف بشأن مذكرات الاعتقال

وكالات

ناشد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية جميع الدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب نظام روما.

وأضاف: "نعول على تعاون كل الدول الأطراف في نظام روما بشأن تنفيذ ما ورد بمذكرات الاعتقال"، مؤكدا: "نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف وتقلص المساعدات الإنسانية في قطاع غزة والضفة".

ويأتي ذلك بعد أن أصدرت المحكمة اليوم مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.